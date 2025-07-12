「踊りつかれて」［著］塩田武士「炎上」。嫌な言葉だな、と思う。燃えてんのは人だぞ。物語は、不倫報道をきっかけにSNSで誹謗（ひぼう）中傷を受けたお笑い芸人が命を絶ったことから、「枯葉（かれは）」を名乗る人物がブログで表明した「宣戦布告」で幕を開ける。「枯葉」には、大好きな芸能人が2人いた。1人はその自死したお笑い芸人・天童ショージで、もう1人は30年前、週刊誌の捏造（ねつぞう）記事が原因で芸能界を