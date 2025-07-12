突然ですが、「PDCA」が何を表す言葉か知っていますか？会議や資料で頻繁に目にする4文字、常識問題です。気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「Plan→Do→Check→Act」でした！業務改善サイクルとして知られる手法。日本企業でも広く採用されています。次回の難解略語もお楽しみに！【難読漢字】「拝揖」って読めますか？これは読めたらすごい…！