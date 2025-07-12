第二子ができない「二人目不妊」に悩むママたち第一子が授かった後に二子目を希望し、きちんと性交渉がありながらも1年以上妊娠しない状態を「二人目不妊」と呼ぶ。大阪府不妊専門相談センターが行った調査では、2013年の「二人目不妊」の相談は全体の16.4％だった。実際、国立社会保障・人口問題研究所による「令和3年国民生活基礎調査」では、理想は子どもふたり以上としながらも、実際は子ども一人である理由が「ほしいけどでき