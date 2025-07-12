滋賀県長浜市の琵琶湖近くにある老舗和菓子店「菓匠禄兵衛」。羊羹や草餅など定番の和菓子が並ぶ中、一番人気の商品は可愛い焼印がトレードマークの「福みたらし」。特徴的なデザインで独自のこだわりが詰まった「個性派みたらし団子」として大人気となっています。【動画】アイデアみたらし団子誕生秘話！可愛すぎるビッグみたらし＆瓶詰め団子なんとなく家業に入ったけれど、父には歓迎されず…お話を伺ったのは、「菓匠禄兵衛」