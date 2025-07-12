フジテレビ系ドラマ『愛の、がっこう』(毎週木曜22:00〜 ※TVer、FODで配信)が、10日にスタートした。今作は『白い巨塔』(03〜04年)や『昼顔〜平日午後3時の恋人たち〜』(14年)などのヒット作を手掛けてきた井上由美子脚本と西谷弘監督が再びタッグを組んだ意欲作。真面目でまっすぐな高校教師・愛実(木村文乃)と、読み書きの苦手なホスト・カヲル(ラウール)が出会い、お互いが本当の“愛”を知っていくラブストーリーだ。木村文乃