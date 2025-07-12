「フェミ」はいつから蔑称に？「それはあなた個人の感想でしょう」と言う態度の問題は？N国信者が歪んだ政治思想を持ってしまう背景は？哲学者・李舜志氏と、思想家で武道家である内田樹氏が「真偽・善悪」という二元論で語られがちな現代社会のさまざまな問題を語り合う。 【写真】内田樹氏と李瞬志氏 家庭も学校も部活もバイトも、会社に入っても全く民主的な仕組みがない日本で、民主的な社会を維持していくために必要