２児の母でタレントの安田美沙子が１０日、自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ全身ショットを披露した。「夜中まで作業があったけど、何がなんでもジャイロは行きたい！！！笑ということで、けいちゃんのジャイロへ」と投稿した安田。ニューヨーク発祥のエクササイズ・ジャイロトニックのスタジオを背景に、ブラトップとレギンス姿で、引き締まったおなかが印象的な写真をアップした。「いつも、沢山語って、シ