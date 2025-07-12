2018年夏の第100回大会では、金足農（秋田）との激戦の末にサヨナラ２ランスクイズで敗れたが、甲子園に爽やかな風を吹かせた近江高校（滋賀）。その後も2021年夏から３季連続で甲子園４強入りを果たすなど、滋賀県の高校野球をけん引してきた。その近江を1986年から率いた多賀章仁監督が今年３月で退任し、４月から小森博之監督が就任した。今年４月から近江の指揮を執っている小森博之監督 photo by Sawai Fumi【よき兄貴分