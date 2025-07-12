実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン3 #14』が7月11日に配信。「貧しさから培われるもの」を議論した。【映像】古舘伊知郎が「立派だ」と驚嘆した瞬間株式会社新栄建設代表取締役 阿部将氏は「裕福は成長の邪魔」として以下のように述べた。「子どもは可愛いが甘やかすだけではその子のためにはならない。自立心が小さい時から育っていれば、何か起きた時に