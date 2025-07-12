【モデルプレス＝2025/07/12】當真あみ主演の7月期日本テレビ系連続ドラマ「ちはやふる−めぐり−」（毎週水曜日よる10時〜）に出演中の俳優・齋藤潤（さいとう・じゅん／18）がモデルプレスのインタビューに応じた。2024年に映画「カラオケ行こ！」をはじめとした作品での演技が評価され新人賞を総なめにした新鋭俳優が、「自分をどう出せばいいのか、焦りと不安で最初はすごく悩んだ」と葛藤した理由とは。これからの俳優界を担