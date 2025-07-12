◇プロ野球セ・リーグ 巨人2-1DeNA(11日、横浜スタジアム)DeNA・度会隆輝選手が8回、チームを救うファインプレーを見せました。7回まで、巨人打線を相手に許したヒットはわずか1本と、気迫あふれる投球を見せていた先発・ケイ投手。しかし8回、先頭・佐々木俊輔選手にヒットで出塁を許すと、1番・丸佳浩選手にタイムリー2ベースを浴び、試合を振り出しに戻されます。なおも2アウト1、2塁の場面で2番手のウィック投手に交代。3番・