元DeNA・乙坂智選手が11日、巨人の入団テストのため、2軍の試合前練習に参加しました。乙坂選手は横浜高校から2011年ドラフト5位でDeNAに入団し、2021年まで468試合に出場した外野手。退団後は海を渡りメキシコリーグでプレーし、今季はマリナーズ傘下3Aのタコマで藤浪晋太郎投手とプレーしました。約1週間前に帰国した乙坂選手は、この日、巨人2軍の試合前練習に参加。キャッチボールや室内でのマシン打撃などのメニューをこなし