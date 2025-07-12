■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週続落、3万9000円台後半で小動き 2.週初から様子見ムード、前週末は米株市場休場 3.トランプ氏が対日関税を通告、8月1日から25％ 4.エヌビディア時価総額4兆ドル、米ハイテク株高 5.日本株は上値重い展開続く、ETF分配金売り重荷 ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比241円(0.6％)安の3万9569円と、2週連続で下落した。 今週は方向感