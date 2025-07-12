最近の「落語ブーム」と違い、まだ寄席に閑古鳥が鳴いていた1995年から楽屋や舞台袖で芸人たちを撮り続けてきた演芸写真家の橘蓮二氏。橘氏が見た名人たちの姿を、ノンフィクションライターの中村計氏が訊いた。【前後編の後編。前編を読む】【写真】柳家小三治、五代目柳家小さん、古今亭志ん朝…演芸写真家の橘蓮二氏が撮った名人たちの姿理想は「撮らないように撮る」こと橘が演芸の世界を本格的に撮り始めた頃は、何より