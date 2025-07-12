米ドル紙幣（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円19銭円安ドル高の1ドル＝147円37〜47銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1687〜97ドル、172円12〜22銭。米政権の関税措置が物価を押し上げるとの見方から米長期金利が上昇。日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが優勢だった。