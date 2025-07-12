今週、福島競馬場 芝2000mを舞台に名物ハンデ重賞七夕賞・G?が行われる。願いをかなえるのは、いったいどの馬か。転厩後絶好調！シリウスコルト5月の新潟大賞典・G?で重賞初制覇を飾ったシリウスコルト（牡4）。デビューから管理していた宗像義忠元調教師が2025年3月に定年引退。シリウスコルトは、3月5日付で新たに開業した田中勝春厩舎への転厩が決まった。すると、ここから快進撃を見せる。転厩初戦の3月六甲S・Lで2着に好走す