YouTuberのタケヤキ翔が2025年7月9日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、一部で「お化け屋敷」と称される大阪にある商業施設を訪れた。 （関連：【画像あり】タケヤキが紹介した廃墟ショッピングモール） タケヤキは地元・大阪を中心に日本全国の様々な珍スポットに訪れる動画で人気のYouTuber。今回の動画では「大阪にあるほぼ廃墟の商業施設」に行くと説明した。その商業施設とは、大阪市の集合住宅「エバ&#1