5月の対米自動車輸出額は24.7％減輸出価格（円ベース）は24.9％減米トランプ政権は4月3日、自動車の輸入に対して25％の追加関税を発動した。日米関税見直し交渉で日本政府はこの自動車関税の撤廃・引き下げを最優先にしてきたが、トランプ大統領は6月29日、FOXニュースのインタビューで、自動車関税を修正するつもりはない考えを示唆した。7月7日（日本時間8日未明）、トランプ大統領は、相互関税の上乗せ関税の一時停止期間が