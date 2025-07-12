「日本人ファースト」が支持を得るのは“歴史の必然”だ「日本人ファースト」を掲げる参政党が急速に支持を広げている。筆者もある参政党候補者の街頭演説を聞きに行ったら、聴衆の数自体はそこまで多くなかったものの、思っていたよりも若い人たちの姿があって驚いた。一方、「出る杭は打たれる」ということなのか、批判的な声も増えている。例えば、参政党候補者は、日本人よりも外国人が優遇されているということを盛んに