小学5年生のころから「不登校YouTuber」として注目を集めたゆたぼんさん。中学卒業後に高卒認定を取得し、現在は高校2年生に。不登校時代のこと、言動が注目を集めたきっかけなどを聞きました。（全2回中の1回） 【写真】昨年秋には弟が誕生「まるで親のような目」で弟を抱くゆたぼんさん ほか（14枚目/全14枚） 「お笑い芸人になりたくて」小2でYoutubeデビュー ── ゆたぼんさんがYoutubeを始めたのはいつごろだったの