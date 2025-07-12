プロ野球パ・リーグは11日、各地で3試合が行われました。首位日本ハムは3位オリックスと対戦。先発の伊藤大海投手は5回まで3点を失うと6回には2番・宗佑磨選手に、試合を決める4号3ランを浴びます。打線はオリックス投手陣を打ち崩すことができず無得点で連勝が5でストップとなりました。2位ソフトバンクは、モイネロ投手が先発。しかし2回に2つの四球から、7番・入江大樹にタイムリーで先制を許すと、8番・堀内謙伍選手にスクイズ