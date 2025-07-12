新たな日本人選手の獲得を、サポーターはどう受け止めるのだろうか。セルティックは川崎フロンターレの山田新を獲得すると報じられている。実現すれば、すでに加入した稲村隼翔に続き、この夏２人目のJリーグからの日本人選手移籍となる。古橋亨梧、前田大然、旗手怜央といった日本人選手たちが、スコットランドで大きな活躍を残してきたのは周知のとおりだ。一方で、井手口陽介や小林友希、岩田智輝といった選手たちは、大