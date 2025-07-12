熱帯低気圧 a2025年07月12日04時15分発表 【写真を見る】【台風情報】きょう台風5号発生へ日本列島直撃コース今後の進路と勢力を詳しく気象庁 12日03時の実況種別    熱帯低気圧大きさ    -強さ    -存在地域    小笠原近海中心位置    北緯25度10分 (25.2度)東経140度00分 (140.0度)進行方向、速さ    ほとんど停滞中