フィギュアスケート女子の２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが、未公開ショットを投稿した。本田さんは１２日までに更新した自身のインスタグラムに「１４４ページに入りきらなかった未公開カットボーン早起き浜辺」と記し、写真集に入らなかった複数枚のショットを公開。やわらかなピンクのワンピースで浜辺にたたずむ、はかなげなショットをシェアした。この投稿にファンからは「天使」「わぁぁぁめちゃめち