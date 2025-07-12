国の海洋進出が続くなか、東シナ海や太平洋では偶発的な衝突の危機さえ高まっています。こうしたなか、南西諸島のある無人島では、巨大基地の建設が急ピッチで進んでいます。劇的に変化する安全保障の最前線です。【写真で見る】東京ドーム170個分の島に2030年、自衛隊の巨大基地が完成する日本と中国熾烈な神経戦P3C対潜哨戒機「目標は170度。20ノットで南南東へ向け航行中」中国艦隊を目標と呼び追跡するP3C対潜哨戒機。東シナ