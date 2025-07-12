〈「消費者が誤解している制度」「食の安全の面から見ると欠陥だらけ」元農水大臣が明かす“食品表示ルール変更”の裏側〉から続く猛暑による不作、農業従事者の高齢化による労働力不足、長年続いた減反政策による供給減……。さまざまな理由が指摘される“令和の米騒動”。米価格の高騰で社会が混乱に陥る現状を関係者はどのように捉えているのか。【写真】この記事の写真を見る（7枚）元農水大臣の山田正彦氏による『歪めら