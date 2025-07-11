「グラニフ（graniph）」が、神戸ハーバーランド umieに関西エリア最大規模の新店舗「グラニフ神戸ハーバーランド umie店」をオープンした。 【画像をもっと見る】 新店舗は、神戸ハーバーランド umie サウスモールの1階に位置。売り場面積は363平方メートルで、関西エリアの店舗では最大規模となる。Tシャツを中心とするアパレルアイテムや生活雑貨など1000種類以上の商品を展開する。オープンを記念し、人気オリジナルキャ