「アメリ（Ameri）」が、バルセロナ在住の写真家シルビア・コンデ・オリヴァン（Silvia Conde Oliván）とのコラボレーションアイテムを7月29日に発売する。アメリの公式オンラインストアとアメリ ヴィンテージ全店、ZOZOTOWNで展開する。 【画像をもっと見る】 シルビア・コンデ・オリヴァンは、アートディレクターとしても活躍する写真家。地球本来の美しさを感じさせる、夢のような風景を捉えた作品を制作している。近