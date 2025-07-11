「PS ポール・スミス（PS PAUL SMITH）」が、さまざまなコラボレーションアイテムや新作のシューズ、バッグ、アクセサリーなどを日本限定で販売する取り組み「JAPAN LIMITED PROJECT」の第2弾として「コンバース（CONVERSE）」とのコラボレーションスニーカーを発売する。現在、ポール・スミス公式オンラインストアで先行予約を受け付けており、7月25日からポール・スミス公式オンラインストアや全国のポール・スミスショップで