新刊『西洋の敗北』の刊行を機に、各国から招待を受けるようになったエマニュエル・トッド氏。4月上旬にハンガリーを訪問したのちに、ロシアにも訪れた。現地での意外な“気づき”とは何か。（通訳＝大野舞）【写真】この記事の写真を見る（3枚）世界は米国を必要としていない2週間の休息を挟んでモスクワにも行きました。ロシア科学アカデミーの招待を受けたものですが、“一線を越える”行為でした。「親露的発言をするトッド