巨人のフォスター・グリフィン投手（２９）が１２日のＤｅＮＡ戦（横浜）で球団外国人では最多タイとなる開幕６連勝を目指して先発する。登板前日の１１日は敵地で最終調整。「準備はできていて、調子はいい」といつも通り、クールに語った。今季はここまで１１試合に登板し、５勝無敗で防御率は驚異の０・８２。球団外国人投手の開幕連勝は０６年パウエル、０９年ゴンザレス、１６年マシソンの６が最多。２試合ぶりの白星とな