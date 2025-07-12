POCO F7発売記念！Xiaomi製品を実際に試して、ノベルティが貰えるイベントを開催！小米技術日本（以下、シャオミ・ジャパン）は7月11日（金）から13日（日）までの3日間、埼玉県さいたま市の「イオンモール浦和美園」の1Fチャオパニックティピー前（イオンモール浦和美園内のXiaomi Storeのすぐ近く）にて「POCO F7発売記念オフラインイベント」を開催中です。会場はイオンモール浦和美園のレストラン入り口（E入口）から入って、