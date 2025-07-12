今季は満足のいくパフォーマンスを発揮しきれていない村上。(C)CoCoKARAnext果たして、念願のメジャーリーグ移籍は叶うのか。今オフにポスティングスステムでMLB挑戦が濃厚とされるヤクルトの村上宗隆を巡る報道は、米メディアでも尽きることはない。【動画】これがメジャーが惚れる豪快さ村上宗隆の目の覚める確信弾をチェック並々ならぬ覚悟を持って挑んだ今シーズンの村上は、上半身のコンディション不良で出遅れ、4月17