石破首相の発言に理解を示しました。アメリカのルビオ国務長官は11日、石破首相が「アメリカ依存からの脱却」を訴えたことについて、「否定的な発言だとは思わない」と述べました。石破首相が安全保障などの面で「アメリカ依存からもっと自立するよう努力しなければならない」と述べたことについて、ルビオ国務長官は11日、「それ自体、否定的な発言だとは思わない」と述べ、「今後も日本と緊密な協力関係を継続していく」と強調し