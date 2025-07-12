Á°ÊÔµ­»ö¡ØÎ¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¡¢ÉÏº¤¡¢µÔÂÔ¡Ä¡Ä¡£¡Ö¥Ð¥ª¥¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¡ÖÄìÊÕ¤Î¿Í´Ö¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡ãÁ°ÊÔ¡ä¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£Ì´¸«¤¿¤Î¤¬°­¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ö¤ª¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿»þÂå¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤¿¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÂè3²ó¸øÈ½¡Ë¹â¹»¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÀÄÍÕ¤Ë¤ÏÌ´¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥²¡¼¥à²»³Ú¤òºî¤ë»Å»ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à¤È²»³Ú¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾¯Ç¯´ü¤«¤éÀÄÍÕ¤Î¿ÍÀ¸¤òºÌ¤Ã¤Æ¤­¤¿2¤Ä¤Î¼ñÌ£¤À¤Ã¤¿¡£1998Ç¯3·î¡£19ºÐ¤Ç¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀÄÍÕ¤Ï¡¢Åì