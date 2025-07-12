◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会１回戦大麻０−６駒大苫小牧（１１日・札幌円山）南北海道大会の１回戦３試合が行われた。駒大苫小牧は、元中日の英智氏を叔父に持つ５番・蔵本真ノ輔左翼手（３年）が３安打２打点をマークし、大麻に６―０で勝利した。貴重な一打を放つと、駒大苫小牧・蔵本はベンチの声に笑顔で応えた。初回２死一、二塁、左前への先制適時打。「コンパクトにつなぐ意識でやってきたので、そ