女優の川島海荷が、エレガントなコーデを披露した。１２日までに更新した自身のインスタグラムに「普段はあまり選ばない黒のワンピースで本日、サスティナビリティに関するイベントに参加させていただきましたまだまだ勉強しないとだな〜」とつづった川島。黒地にシルバーのラインが入ったワンピース姿を、全身ショットやムービーでシェアした。この投稿にファンからは「一気に大人ムードで似合う〜」「可愛くて大人美人