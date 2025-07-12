【前後編の後編/前編からの続き】永田町はすっかり参議院議員選挙モードである。台風の目になるのは都議選で躍進した参政党。選挙区でも議席を獲得する勢いだという。一方、自民党に対する逆風は日に日に強さを増しており、自公過半数割れを危ぶむ声も。選挙後には嵐が吹き荒れそうである。＊＊＊【写真を見る】鈴木宗男を拾った自民大物議員の名前は？前編【「田母神ガールズだった」参政党「謎の新人」さや氏の正体参