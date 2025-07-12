◆全国高校総体◇フェンシング（８月６〜９日・安来市民体育館）静岡県女王が全国の猛者と渡り合う。個人対抗戦の女子サーブルに小笠原悠（加藤暁秀２年）が初出場。手足の長さを生かした攻撃が持ち味で「全国ではベスト１６以上を目指したい」と抱負を語った。普段は、アスルクラロフェンシングアカデミーで腕を磨く。県総体では同じクラブで、世界カデ日本代表の鈴木輝愛（三島北２年）を撃破した。「正直、勝てるとは思わな