◆第１０７回全国高校野球選手権南北海道大会１回戦札幌日大３―１北海道栄（１１日・札幌円山）南北海道大会の１回戦３試合が行われた。大会連覇を目指す札幌日大は、北海道栄に３―１で競り勝ち５年連続の８強入り。最速１４８キロ右腕・窪田洋祐（３年）が、日本ハム・栗山英樹ＣＢＯ（６４、チーフ・ベースボール・オフィサー）らの前で７回途中１失点と好投した。札幌日大・窪田が投げて走って、初戦突破に貢献した。