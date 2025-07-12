4週連続で前週を上回る興行成績の快挙夏休み前、興行が振るわないといわれる映画業界で、吉沢亮、横浜流星らが出演する映画『国宝』が快進撃を見せている。公開５週目の興行収入は44億8322万円、観客動員数は319万人で、週末の興行成績においては４週連続で前週を上回っており、これは配給会社の東宝が2000年に調査結果を発表し始めて以来の快挙とのこと。興行収入50億円もすぐ目の前だ。映画『国宝』原作者の吉田修一氏は、本作で