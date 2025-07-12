アイアンのミート率アップのポイントはリズム。スイングリズムに定評のある武尾咲希プロがレッスンしてくれました！ アマチュアは上半身に気をとられがち 写真のように、トップポジションで左ヒザが内側に折れてしまっているアマチュアが多いですが、これは下半身の力が抜けている証拠で、手打ちになっています。手打ちだと力みなどに左右されやすくリズムが安定しませんし、仮に真っすぐ飛んでも飛距離は出せませ