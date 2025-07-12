一般財団法人大分県日田市公民館運営事業団は11日、職員で公民館主事の40代男性が2021〜24年度に二つの地域団体の会計から計58万2475円を私的流用していたと発表した。事業団は理事会に諮って職員の処分を決める予定。「法的な手続きは二つの地域団体と協議して検討する」としている。職員は10年から公民館主事として勤務。地域団体の会計支援や出納管理を担当していた。私的流用を認め、全額返済したという。「遊興費やローン返