熊本県水俣市の新庁舎建て替え工事を巡り、松本和幸市議（78）に市政治倫理条例違反の疑いがあるとして、市民有志が設置を求めた市政治倫理審査会は「条例に違反する行為とまでは断定できないが、疑念が生じる恐れのある行為だ」とする調査報告書をまとめた。「開かれた市議会をめざす市民の会」が「工事参入の口利きの見返りとして現金を授受した疑いがある」と主張して設置を請求していた。審査会は大学教授や弁護士ら5人が