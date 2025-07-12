緊張もなく上がった初戦の先発マウンド。「夏の大会独特の雰囲気があった」。初回はボールが先行し、2四球を与えた。無失点でベンチに戻ると、座って深呼吸。5秒吸い、5秒で吐き、5秒止める。「いつものルーティン。落ち着くんです」。気持ちを整え、二回以降は立ち直った。最速142キロの直球と多彩な変化球で九回1失点の完投。2−1の接戦を制した。佐賀北が「がばい旋風」を起こし、夏の甲子園で全国制覇した2007年の生まれ