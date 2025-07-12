佐賀県鳥栖市に夏本番を告げる祭り「鳥栖山笠」（鳥栖山笠奉賛会主催）が12、13日、市中心部で開かれる。水法被に締め込み姿の男衆が6基の山車を勇壮に引き回し、上下に激しく揺らす「総がぶり」などで市民らを魅了する。鳥栖山笠は博多祇園山笠を模して1928年に始まった。山車は両日とも午後1時に同市本町1丁目の鳥栖八坂神社を出発し、JR鳥栖駅周辺を巡行。午後1時半から6基が本通筋商店街に勢ぞろいし、総がぶりを披露する