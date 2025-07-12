第107回全国高校野球選手権佐賀大会は11日、佐賀市のさがみどりの森球場で2回戦3試合があり、佐賀北と小城、佐賀学園が3回戦進出を決めた。第3シードの佐賀北は、1−1で迎えた六回表1死一、三塁、打席に立った稲富理人投手（3年）のスクイズで決勝点を挙げた。鳥栖商は稲富投手を打ち崩せず、接戦を物にできなかった。小城は二回裏、下位打線がつくったチャンスで、1番打者の内田有紀選手（同）と2番の野口春樹選手（同）の