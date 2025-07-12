「国家的課題でありながら市町村長に重い決断を迫るやり方には問題がある」。6月12日にあった佐賀県玄海町議会の一般質問。高レベル放射性廃棄物（核のごみ）の最終処分場の選定方法を巡り、脇山伸太郎町長が語気を強めた。議場で国の姿勢に異議を唱える姿には、国民の無関心に対する強い危機感がにじんだ。昨年6月、国の選定プロセスの第1段階「文献調査」が始まった同町。もともとは慎重な立場だった脇山町長だが、町議会で