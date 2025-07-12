▶7月4日付紙面ビューアーに出場チーム紹介▶高校野球福岡大会に関する記事一覧 7月12日の試合南部大会◇小郡市▽3回戦修猷館 5ー3 大牟田明善−春日（11時45分）福島−八女工（14時15分）北部大会◇筑豊緑地▽3回戦嘉穂東 9−5 星琳東筑紫学園−八幡工（12時半）◇光陵▽3回戦直方 5ー2 八幡南飯塚−八幡（12時半）