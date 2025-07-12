2025年4月17日に日本仕様が発表されたスバルの新型「フォレスター」。価格は404万8000円〜459万8000円（写真：三木 宏章）【写真を見る】スバル新型「フォレスター」の内外装やグレードの違いを確認する（89枚）6代目となったSUBARUの新型「フォレスター」に公道と岩場を含めたオフロードコースで試乗した。歴代モデルの美点であった悪路の走破性能は、フルハイブリッド方式のS:HEVモデルを得て格段にレベルを上げてきた。公道では